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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da mahalle muhtarı başlattığı tekerlekli sandalye bağışı kampanyasını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:03 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:03
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da mahalle muhtarı başlattığı tekerlekli sandalye bağışı kampanyasını sürdürüyor.

        Barış Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Yetkin, mahallesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı tekerlekli sandalye kampanyasını hayırseverlerin desteği ile yürütüyor.

        Yetkin, muhtarlık binasında yaptığı açıklamada, mahalledeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için görev başında olduğunu belirtti.

        Bugüne kadar 18 tekerlekli sandalyeyi vatandaşlara ulaştırdığını ifade eden Yetkin, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

        - Çevre düzenlemesi yapıldı

        Lüleburgaz'da Zafer Çeşmesi ve Zindan Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zafer Çeşmesi ve Zindan Baba Türbesi çevresinde düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince çeşme ve türbe çevresindeki yürüyüş yolları düzenlenerek çiçek dikimi yapılırken, oturma alanları ve aydınlatma düzenlemesi de tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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