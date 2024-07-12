Lüleburgaz'da mahalle muhtarı başlattığı tekerlekli sandalye bağışı kampanyasını sürdürüyor.

Barış Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Yetkin, mahallesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı tekerlekli sandalye kampanyasını hayırseverlerin desteği ile yürütüyor.

Yetkin, muhtarlık binasında yaptığı açıklamada, mahalledeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gidermek için görev başında olduğunu belirtti.

Bugüne kadar 18 tekerlekli sandalyeyi vatandaşlara ulaştırdığını ifade eden Yetkin, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.