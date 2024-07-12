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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yaz spor kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:47
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yaz spor kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan yaz spor kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Çanakcıoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Çanakcıoğlu, daha sonra kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        - İlaçlama çalışması

        Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

        Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.

        Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü kaydedildi.

        - Elektrik kesintisi

        Babaeski ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gazikemal Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti, 10.00 - 16.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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