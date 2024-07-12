Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, yaz spor kurslarına katılan öğrencileri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce açılan yaz spor kurslarında eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Çanakcıoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Çanakcıoğlu, daha sonra kurslar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

- İlaçlama çalışması

Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sineklerin sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.