Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Oklalı köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir evin deposuna sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 kez bıçakladı! Arkadaş katili cinayeti anlattı!
        7 kez bıçakladı! Arkadaş katili cinayeti anlattı!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        İki taraf da asli kusurlu: İrem'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye
        Cari açıkta gerileme
        Cari açıkta gerileme
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Gümrüğe rüşvet operasyonu: 16'sı kamu görevlisi 77 şüpheli adliyede
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Yıldırım düşünce alev aldı! Yağmur yağınca kurtuldu
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
        Kırklareli'nde aşırı sıcaklar Teke Deresi'ni susuz bıraktı
        Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlamaları sonucu 7'si yaralanan 58...
        Kırklareli'nde hareket halindeki tırdan atlamaları sonucu 7'si yaralanan 58...