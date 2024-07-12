Kırklareli'nde bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oklalı köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bir evin deposuna sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında depo kullanılamaz hale geldi.
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