Kırklareli'nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı gerçekleştirildi.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı gerçekleştirildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) iş birliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 18 kursiyer katıldı.
KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının devam edeceğini söyledi.
Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, bu kapsamda zaman zaman eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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