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        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:30
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        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı gerçekleştirildi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) iş birliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 18 kursiyer katıldı.

        KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının devam edeceğini söyledi.

        Mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini ifade eden Ilık, bu kapsamda zaman zaman eğitim ve sınav gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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