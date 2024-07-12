Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde korulukta çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde korulukta çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 12.07.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde korulukta çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde korulukta çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Çavuşköy Korusu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        Uyarılara rağmen sonu gelmiyor! 7 yaşında hayata veda!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Küçülen kıyafetlerini verecekti evinde öldürüldü! Sıcak gelişme!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        İspanya rekor, İngiltere ilk peşinde
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Karahan'dan faiz konusunda temkinli yaklaşım
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İtalya'da tepki çeken karar
        İtalya'da tepki çeken karar

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı
        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa