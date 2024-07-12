Kırklareli'nde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile ilgili kurum müdürleri ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Yangına 2 helikopter, 4 uçak, 15 arasöz, 10 su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.