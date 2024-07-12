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        Kırklareli'nde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:03
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        Kırklareli'nde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde koruda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Çavuşköy Korusu'nda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Yangına 2 helikopter, 4 uçak, 15 arasöz, 10 su tankeri ve çok sayıda personelle müdahale edildi.

        Askeri personel de ekiplerin söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Vatandaşlar, anız alanlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

        Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile ilgili kurum müdürleri ekiplerin çalışmalarını takip etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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