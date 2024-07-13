Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda olası yangınlara karşı alınan tedbirler ile yangınlara etkin, verimli ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi konuları görüşüldü.

Yangınlara karşı tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Ekici, son dönemde özellikle anız yangınlarının arttığını söyledi.

Yangınların birçoğunun insan faktörlerinden kaynaklandığını belirten Ekici, kasten yangın çıkaranlara da en ağır cezaların verilmesi için çalışacaklarını kaydetti.