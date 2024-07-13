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        Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:03
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        Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Yangınlarla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda olası yangınlara karşı alınan tedbirler ile yangınlara etkin, verimli ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi konuları görüşüldü.

        Yangınlara karşı tüm vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Ekici, son dönemde özellikle anız yangınlarının arttığını söyledi.

        Yangınların birçoğunun insan faktörlerinden kaynaklandığını belirten Ekici, kasten yangın çıkaranlara da en ağır cezaların verilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

        Ekici, yangınlarla mücadele eden ekiplere de teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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