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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı sanığına 19 yıl 9 aya kadar hapis istemi

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu sanık hakkında 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:36 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:36
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı sanığına 19 yıl 9 aya kadar hapis istemi
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        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklu sanık hakkında 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık T.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, T.Ç'nin 34 ULR 57 plakalı kamyonet ile düzensiz göçmenleri İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir ormanlık alandan alarak Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mayıs 2024'te fiziki takip sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolundaki ormanlık alanda yakalandığı belirtildi.

        Kamyonette Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarılan iddianamede T.Ç, sosyal medyada görüştüğü bir kişi ile düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne götürme karşılığında 10 bin liraya anlaştığını, göçmenleri Kırklareli'nde ormanlık alana bırakırken yakalandığını belirtti.

        Sanık T.Ç. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan 14 yıl 3 ay 15 günden, 19 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.

        - Olay

        Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mayıs 2024'te Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolundaki ormanlık alana düzensiz göçmen bırakılacağı bilgisi üzerine 34 ULR 57 plakalı kamyoneti takibe almış, takip sonucu ormanlık alana girdiği tespit edilen kamyonetten düzensiz göçmenlerin inmeye başlamasıyla düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücü T.Ç. gözaltına alınmıştı.

        T.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kırklareli Adliyesi'nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        21 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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