Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı sanığına 19 yıl 9 aya kadar hapis istemi

Kamyonette Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarılan iddianamede T.Ç, sosyal medyada görüştüğü bir kişi ile düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Kırklareli'ne götürme karşılığında 10 bin liraya anlaştığını, göçmenleri Kırklareli'nde ormanlık alana bırakırken yakalandığını belirtti.

İddianamede, T.Ç'nin 34 ULR 57 plakalı kamyonet ile düzensiz göçmenleri İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir ormanlık alandan alarak Kırklareli'ne getirdiği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Mayıs 2024'te fiziki takip sonucu Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolundaki ormanlık alanda yakalandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.