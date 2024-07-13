Kırklareli'nde son 4 günde 82 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 82 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 82 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-12 Temmuz tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışmalar kapsamında 82 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca el konuldu.
Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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