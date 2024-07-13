Kırklareli'nde 105 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 105 bin 625 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekipler düzenledikleri operasyonda ekili halde 105 bin 625 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Kenevirler yakılarak imha edildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.