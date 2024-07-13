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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:10
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-9 Temmuz tarihlerinde 978 araç denetledi.

        Alkollü araç kullandığı tespit edilen 97 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        - Kamyon hırsızlığı

        Babaeski ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan kamyon jandarma ekiplerince bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Mutlu köyünde bir evin bahçesinden kamyon çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler güvenlik kamera kayıtlarından kamyonu çalan kişinin kimliğini tespit etti.

        Şüpheli gözaltına alındı. Kamyon da sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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