Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-9 Temmuz tarihlerinde 978 araç denetledi.
Alkollü araç kullandığı tespit edilen 97 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
- Kamyon hırsızlığı
Babaeski ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan kamyon jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mutlu köyünde bir evin bahçesinden kamyon çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler güvenlik kamera kayıtlarından kamyonu çalan kişinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli gözaltına alındı. Kamyon da sahibine teslim edildi.
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