Babaeski'de yangın tatbikatı yapıldı

Daha sonra yakılan ateş, personel tarafından söndürüldü.

Komutanlıkta gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından askeri personele yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı iş birliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı belirtildi.

Babaeski Belediyesi ve 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

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