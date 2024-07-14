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        Babaeski'de yangın tatbikatı yapıldı

        Babaeski Belediyesi ve 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:31
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        Babaeski'de yangın tatbikatı yapıldı
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        Babaeski Belediyesi ve 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı iş birliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı belirtildi.

        Komutanlıkta gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından askeri personele yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

        Daha sonra yakılan ateş, personel tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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