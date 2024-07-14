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        Kırklareli Valisi Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:01
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        Kırklareli Valisi Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ekici, mesajında, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin, ülkenin birlik ve bütünlüğü ile milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

        15 Temmuz'un, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Ekici, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele veren Türk milletinin nice şanlı zaferler ile kahramanlık destanları yazdığını ifade etti.

        Büyük bedeller ödeyen Türk milletinin hiçbir dönemde esaret altında yaşamayarak kutsal bildiği vatan topraklarını canı ve kanı uğruna koruduğunu aktaran Ekici, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin geleceğine kast eden hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla aziz milletimiz, sel olup meydanlara akmıştır. Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi ilimizde de geleceğimize sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan 15 Temmuz'u şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız.

        Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara, FETÖ, PKK ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz'da Türk milletinin varlığına, istikbaline ve demokrasisine darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi selamlıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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