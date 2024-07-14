Kırklareli Üniversitesinde İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi başladı

30 Temmuz'da sona erecek eğitimde başarılı olan 19 kursiyer Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çeşitli otel ve restoranlarda istihdam edilecek.

148 saat sürecek eğitimde, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kesici, Öğretim Görevlisi Raşit Bakan, Öğretim Görevlisi Hikmet Can Çetin ve Araştırma Görevlisi Ferda Yeliz Çubuk tarafından mutfak teknikleri, sos, meze, salata hazırlama, et, su ürünleri yemekleri, beslenmenin temel ilkeleri, besin güvenliği, hijyen, iş organizasyonu ve mesleki gelişim başlıkları yer alıyor.

Kırklareli Üniversitesi Gastronomi Araştırma ve Uygulama Mutfağında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce gerçekleştirilen eğitime 24 kursiyer katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.