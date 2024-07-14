Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgaz'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Oklalı köyündeki bir çiftliğinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!

        Benzer Haberler

        Kırklareli Üniversitesinde İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi başladı
        Kırklareli Üniversitesinde İstihdam Garantili Aşçılık Eğitimi başladı
        Demirköy'de "tarla günü" etkinliği yapıldı
        Demirköy'de "tarla günü" etkinliği yapıldı
        Kırklareli Valisi Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Ekici'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Babaeski'de yangın tatbikatı yapıldı
        Babaeski'de yangın tatbikatı yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        15 Temmuz gecesi yakınlarını kaybedenler yaşadıklarını anlattı
        15 Temmuz gecesi yakınlarını kaybedenler yaşadıklarını anlattı