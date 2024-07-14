Lüleburgaz'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Oklalı köyündeki bir çiftliğinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.
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