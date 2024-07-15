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        Şekilli peteklerle sattığı coğrafi işaretli meşe balının tanıtımına katkı sunuyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde arıcılık yapan Ceylin Akol, farklı şekillerdeki çerçeveler ile elde ettiği petek balı sayesinde kentin coğrafi işaretli meşe balının tanıtımına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:25
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        Şekilli peteklerle sattığı coğrafi işaretli meşe balının tanıtımına katkı sunuyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde arıcılık yapan Ceylin Akol, farklı şekillerdeki çerçeveler ile elde ettiği petek balı sayesinde kentin coğrafi işaretli meşe balının tanıtımına katkı sağlıyor.

        Istranca ormanlarındaki Çağlayık köyünde devlet desteğiyle arıcılığa başlayarak meşe balı yapan Ceylin Akol, ürettiği balı daha dikkat çekici hale getirmeye karar verdi.

        Kontrplak yardımıyla istediği şekli verdiği çerçeveleri kovanlara koyan üretici, arıların bu boşluklara petek örerek bal ile doldurmasıyla "şekilli petek balı" elde etti.

        Deneme çalışmalarını başarıyla tamamlayan Akol, sosyal medyada tanıtımını yaptığı şekilli petek balı için talepler almaya başladı.

        - Önümüzdeki yıl için 50 sipariş aldı

        32 yaşındaki Akol, AA muhabirine, ürettikleri şekilli petek balına talebin çok olduğunu söyledi.

        Bu yıl deneme amacıyla sadece 3 çeşit çerçeve hazırladığını, önümüzdeki yıl için 50 şekilli petek balı siparişi aldığını belirten Akol, yoğun talebi karşılamak için çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

        Şekilli peteğin görsellerini paylaştığında olumlu geri dönüşler aldığını anlatan Akol, "Umarım talebi karşılayabiliriz. Türkiye haritası, ay-yıldız ve illerin plakaları şeklinde hazırlanan çerçeveler var. Görenler hem çok şaşırıyorlar hem de hoşlarına gidiyor, Türkiye haritası şeklinde bir bal peteği gördükleri zaman. 'Arı bunu nasıl üretmiş?' diye düşünüyorlar." dedi.

        Akol, arıların şekilli bir peteği örerek balla doldurmasının yaklaşık 2 ay sürdüğünü ifade etti.

        Şekilli petek bal ile kentin tanıtımına da katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Akol, şunları kaydetti:

        "Yerli ve yabancı turistler, Kırklareli'ne geldiğinde hediyelik ürün almak istedikleri zaman bal alabilmeleri için çeşitli şekillerde çerçeveler hazırladık. Arılar da çalıştılar, çerçeveyi doldurdular, çok güzel bir şekilde bize petek bal hazırladılar. İnsanlar özel günlerde hediyelik aramasınlar, gittikleri yerlere, hasta ziyaretlerine daha doğal ürünler götürsün istiyoruz. Bu yüzden hediyelik ürün bazlı üretim yapmak istedik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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