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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:47
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Ekipler, Kuştepe mevkisinde 5 ayrı noktada narko alan denetiminde bulunarak, 2 adreste arama yaptı.

        Operasyonda, 685.16 gram sentetik kannabinoid, 18.86 gram metamfetamin, 12.60 gram skunk, 24 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu hap, hassa terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 95 lira, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli A.Ş. ve E.B. gözaltına alındı.

        Ayrıca narko alan denetiminde ise 85 araç ile 264 şüphelinin sorgulaması yapılmış, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi ile 8 ay 59 gün ve 11 yıl 19 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. 2 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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