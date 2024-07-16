Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ayrıca narko alan denetiminde ise 85 araç ile 264 şüphelinin sorgulaması yapılmış, ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan 2 kişi ile 8 ay 59 gün ve 11 yıl 19 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. 2 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Operasyonda, 685.16 gram sentetik kannabinoid, 18.86 gram metamfetamin, 12.60 gram skunk, 24 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu hap, hassa terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 6 bin 95 lira, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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