Kulüpten yapılan açıklamada, Hentbol Türkiye Şampiyonası minik erkekler kategorisinde başarılı ilk 8 sporcu arasında yer alan Eren Gençoğlu, Çınar Sayın, Deniz Kurçeren, Hasan Özkan ve Kıvanç Gündüz'ün milli takım kampına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfun Ercan da hazır bulundu.

Arslan'a ve ailesine geçmiş olsun temennisinde bulunan Yüce, sporcunun sağlık durumunun takibini yapacağını belirtti.

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