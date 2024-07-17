Kırklareli Barosunun kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Kırklareli Barosunun 71. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki tören, Baro Başkan Yardımcısı Ayşegül Tükel Yüzkollar ve avukatların anıta çelenk bırakması ile başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yüzkollar yaptığı konuşmada, Kırklareli Barosu'nun kuruluşunun 71. yılını kutladı.

Kırklareli Barosunun mensubu olmaktan onur ve gurur duyduklarını ifade eden Yüzkollar, Baronun temellerinin 1953'te 17 avukat tarafından atıldığını kaydetti.

Hukukun üstünlüğünü, adaletin vazgeçilmezliğini, hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyulan eşitliği sağlamak için gereken çözüm yollarını, Kırklareli Barosu öncülüğünde hep beraber bulacaklarına inandıklarını anlatan Yüzkollar, "71. kuruluş yıl dönümümüzün tarifsiz mutluluğunu yaşadığımız bu günde ve gelecek yıllarda da cumhuriyet değerlerinin, Atatürk ilkelerinin, hukuk ve adalet anlayışının koruyucusu ve takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.