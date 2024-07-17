Kırklareli'nde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kazada sürücüler S.T. ve Ş.E.E. ile motosiklette bulunan Ü.E. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Poyralı köyü yakınlarında S.T. idaresindeki 39 ADA 508 plakalı panelvan ile Ş.E.E'nin kullandığı 54 AGT 885 plakalı motosiklet çarpıştı.

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