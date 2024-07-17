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        Kırklareli'nde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:24
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        Kırklareli'nde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Poyralı köyü yakınlarında S.T. idaresindeki 39 ADA 508 plakalı panelvan ile Ş.E.E'nin kullandığı 54 AGT 885 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada sürücüler S.T. ve Ş.E.E. ile motosiklette bulunan Ü.E. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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