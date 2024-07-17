Trakya'da geçen ay 2 bin 437 konut satıldı
Trakya'da haziran ayında 2 bin 437 konut satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da haziran ayında 2 bin 437 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 79 bin 313 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 1725, Kırklareli'nde 338, Edirne'de ise 374 konut satışı gerçekleşti.
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