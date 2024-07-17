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        Trakya'da geçen ay 2 bin 437 konut satıldı

        Trakya'da haziran ayında 2 bin 437 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:37 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:37
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        Trakya'da geçen ay 2 bin 437 konut satıldı
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        Trakya'da haziran ayında 2 bin 437 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 79 bin 313 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

        Tekirdağ'da 1725, Kırklareli'nde 338, Edirne'de ise 374 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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