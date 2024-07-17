Kırklareli'nden 50 kişilik ekip, yangın söndürme çalışmalarına destek için Bulgaristan'a gitti

Alınan bilgiye göre, Svilengrad yakınlarında 13 Temmuz'dan bu yana süren orman ve arazi yangınlarıyla mücadele eden Bulgaristan makamları, Kırklareli Valiliğinden söndürme çalışmalarına destek istedi.

Kırklareli'nden 50 kişilik ekip, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Bulgaristan'a gitti.

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