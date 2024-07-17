Kırklareli'nden 50 kişilik ekip, yangın söndürme çalışmalarına destek için Bulgaristan'a gitti
Kırklareli'nden 50 kişilik ekip, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Bulgaristan'a gitti.
Kırklareli'nden 50 kişilik ekip, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere Bulgaristan'a gitti.
Alınan bilgiye göre, Svilengrad yakınlarında 13 Temmuz'dan bu yana süren orman ve arazi yangınlarıyla mücadele eden Bulgaristan makamları, Kırklareli Valiliğinden söndürme çalışmalarına destek istedi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin talimatıyla, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD personelinden 50 kişilik ekip oluşturuldu.
Greyder, dozer, su tankeri ve itfaiye araçlarından oluşan konvoyla Dereköy Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yapan ekip, söndürme çalışmalarına destek verecek.
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