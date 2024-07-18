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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 08:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 08:55
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
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        Kırklareli'nde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Karahıdır Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.

        Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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