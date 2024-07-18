Kırklareli'nde çıkan anız yangını söndürüldü
Kırklareli'nde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kırklareli'nde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Karahıdır Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.
Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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