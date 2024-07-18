Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgaz ilçesinde belediye tesislerindeki kafeteryalarda satışa sunulan ürünlere zam yapıldı.
Lüleburgaz ilçesinde belediye tesislerindeki kafeteryalarda satışa sunulan ürünlere zam yapıldı.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kullanımına açık tesislerin kafeteryalarındaki satışa sunulan ürünler için yeni fiyat tarifelerinin belirlendiği bildirildi.
Yeni tarifeye göre, çay 10 lira, Türk kahvesi 30 lira, kahvaltı ise 200 liradan satılacak.
- Asfalt ihalesi yapılacak
Lüleburgaz Belediyesince 7 bin 580 ton asfalt ihalesi yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, şehir içi yollarda 7 bin 580 ton asfalt için ihale gerçekleştirileceği bildirildi.
Teklif süresinin 8 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtilen açıklamada, ihale tekliflerinin elektronik ortam üzerinden yapılabileceği kaydedildi.
- Yıldız yaz kampı başladı
Lüleburgaz Belediyesince açılan yıldız yaz kampı başladı.
Lüleburgaz kent ormanındaki Lüleburgaz Yıldızları İzcilik ve Kamp Alanında gerçekleştirilen kampta, takım yarışmaları, doğada yaşam becerileri, el sanatları, yaratıcı drama etkinlikleri yapılıyor.
10-18 yaş arası çocuk ve gençlerin katıldığı kamp, 6 Eylülde sona erecek.
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