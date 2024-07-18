Belediyeden yapılan açıklamada, şehir içi yollarda 7 bin 580 ton asfalt için ihale gerçekleştirileceği bildirildi.

Yeni tarifeye göre, çay 10 lira, Türk kahvesi 30 lira, kahvaltı ise 200 liradan satılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kullanımına açık tesislerin kafeteryalarındaki satışa sunulan ürünler için yeni fiyat tarifelerinin belirlendiği bildirildi.

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