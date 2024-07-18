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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz ilçesinde belediye tesislerindeki kafeteryalarda satışa sunulan ürünlere zam yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 09:28 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:28
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz ilçesinde belediye tesislerindeki kafeteryalarda satışa sunulan ürünlere zam yapıldı.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların kullanımına açık tesislerin kafeteryalarındaki satışa sunulan ürünler için yeni fiyat tarifelerinin belirlendiği bildirildi.

        Yeni tarifeye göre, çay 10 lira, Türk kahvesi 30 lira, kahvaltı ise 200 liradan satılacak.

        - Asfalt ihalesi yapılacak

        Lüleburgaz Belediyesince 7 bin 580 ton asfalt ihalesi yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamada, şehir içi yollarda 7 bin 580 ton asfalt için ihale gerçekleştirileceği bildirildi.

        Teklif süresinin 8 Ağustos tarihinde sona ereceği belirtilen açıklamada, ihale tekliflerinin elektronik ortam üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

        - Yıldız yaz kampı başladı

        Lüleburgaz Belediyesince açılan yıldız yaz kampı başladı.

        Lüleburgaz kent ormanındaki Lüleburgaz Yıldızları İzcilik ve Kamp Alanında gerçekleştirilen kampta, takım yarışmaları, doğada yaşam becerileri, el sanatları, yaratıcı drama etkinlikleri yapılıyor.

        10-18 yaş arası çocuk ve gençlerin katıldığı kamp, 6 Eylülde sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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