"15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 19 Eylül'de başlayacak

"15. Yayla Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenliği" 19-22 Eylül'de yapılacak.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Belediyesi işbirliğinde hazırlanan şenliğin büyük bir coşku ile yapılacağını ifade etti.

Trakya topraklarında gerçekleştirilen bağcılığın tarihi açıdan önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Ertaş, bölgede Trak kabileleri döneminde başlayan bağcılığın bugüne kadar ulaştığını kaydetti.

Ertaş, şenlik kapsamında en iyi bağ ve üzüm üreticisi yarışmalarının yapılacağını belirtti.