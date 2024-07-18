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        Kırklareli'nden yangın söndürme çalışmalarına destek için 32 kişilik ekip daha Bulgaristan'a gönderildi

        Kırklareli'nden 32 kişilik ekip, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangınında söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Bulgaristan'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 23:13 Güncelleme: 18.07.2024 - 23:13
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        Kırklareli'nden yangın söndürme çalışmalarına destek için 32 kişilik ekip daha Bulgaristan'a gönderildi
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        Kırklareli'nden 32 kişilik ekip, Türkiye sınırındaki Svilengrad ilçesinde devam eden yangınında söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla Bulgaristan'a gitti.

        Alınan bilgiye göre, Svilengrad yakınlarında 13 Temmuz'dan bu yana süren orman ve arazi yangınlarıyla mücadele eden Bulgaristan makamları, Kırklareli Valiliğinden söndürme çalışmalarına destek istedi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici'nin talimatıyla, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD personelinden 32 kişilik ekip oluşturuldu.

        Bölgeden 2 Pick-up, 5 arazöz, greyder, dozer, kepçe ve çekici, araçlarından oluşan konvoy Bulgaristan'a geçiş yapan ekip, söndürme çalışmalarına destek verecek.

        Edirne'de de helikopter ve uçaklar da hazır bekletiliyor.

        Dün akşam saatlerinde ise yangın bölgesine 3 pick-up, 4 arazöz, 2 itfaiye, 2 greyder, dozer, loder, çekici ile 40 personel gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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