Kırklareli'nden yangın söndürme çalışmalarına destek için 32 kişilik ekip daha Bulgaristan'a gönderildi

Dün akşam saatlerinde ise yangın bölgesine 3 pick-up, 4 arazöz, 2 itfaiye, 2 greyder, dozer, loder, çekici ile 40 personel gönderilmişti.

Edirne'de de helikopter ve uçaklar da hazır bekletiliyor.

Alınan bilgiye göre, Svilengrad yakınlarında 13 Temmuz'dan bu yana süren orman ve arazi yangınlarıyla mücadele eden Bulgaristan makamları, Kırklareli Valiliğinden söndürme çalışmalarına destek istedi.

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