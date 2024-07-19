Kırklareli istihdamda 30, işsizlikte ise 37'inci il oldu
Kırklareli istihdam oranında en yüksek 30'uncu, işsizlik oranında ise 37'inci il oldu.
Kırklareli istihdam oranında en yüksek 30'uncu, işsizlik oranında ise 37'inci il oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması istatistikleri yayınlandı.
Buna göre, Kırklareli'nde istihdam oranı yüzde 49.4 olarak açıklandı. İstihdam oranına göre Kırklareli, 81 il arasında 30'uncu sırada yer aldı.
Kentte işsizlik oranı ise yüzde 8.7 olarak tespit edilirken, işsizlik oranı en yüksek iller arasında 37'inci oldu.
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