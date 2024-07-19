Kırklareli'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, muharrem ayı dolayısıyla Kırklareli'nde aşure dağıtıldı.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, muharrem ayı dolayısıyla Kırklareli'nde aşure dağıtıldı.
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli Hızırbey Camisi avlusunda stant kuruldu.
Cuma namazının ardından, vatandaşlara 2 bin aşure dağıtıldı.
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