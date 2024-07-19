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        Kırklareli'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, muharrem ayı dolayısıyla Kırklareli'nde aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:04
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        Kırklareli'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, muharrem ayı dolayısıyla Kırklareli'nde aşure dağıtıldı.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Kırklareli Hızırbey Camisi avlusunda stant kuruldu.

        Cuma namazının ardından, vatandaşlara 2 bin aşure dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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