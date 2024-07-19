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        Kırklareli'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde sinevizyon gösterimi yapıldı

        Kırklareli'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:07
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        Kırklareli'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde sinevizyon gösterimi yapıldı
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        Kırklareli'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra etkinliğe katılan Kıbrıs gazileri, TRT Genel Müdürlüğü Kıbrıs Barış Harekatı arşiv videolarını izledi.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, Batı ülkelerinin her zaman emperyalist olduğunu vurguladı.

        Batılı ülkelerin istilacı ve sömürgeci olduğunu söyleyen Ekici, tüm kötülükleri insan hakları ve demokrasi kelimelerini kullanarak yaptıklarını kaydetti.

        Kıbrıs'ın önemli bir ada olduğunu dile getiren Ekici, "Siz oraya gidip Kıbrıs'takilerin canlarını, mallarını korudunuz. Ama aynı zamanda Akdeniz'e barış getirdiniz. Bugün eğer orada Türkler olmasa adanın çok daha hain, çok daha dünyanın aleyhine kullanılacağı konusunda kesinlikle eminim. Orada Türk varlığı varsa, o sizin kahramanlığınız sebebiyledir. Türklerin oradaki onurunu ve ülkemizin onurunu sizler kurtardınız." diye konuştu.

        Etkinliğe, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Bilgin Özbaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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