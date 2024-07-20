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        Kırklareli'nde süt ürünleri tesisleri denetlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:39
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        Kırklareli'nde süt ürünleri tesisleri denetlendi
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        KIRKLARELİ-Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrol şubesi ekipleri, kentteki süt ürünleri üretim tesislerini denetledi.

        Ekipler, işletmelerin üretim, depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

        Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, halk sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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