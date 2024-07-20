Kırklareli'nde süt ürünleri tesisleri denetlendi

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, halk sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekipler, işletmelerin üretim, depolama ve satış alanlarını kontrol etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrol şubesi ekipleri, kentteki süt ürünleri üretim tesislerini denetledi.

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