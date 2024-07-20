Kırklareli'nde süt ürünleri tesisleri denetlendi
KIRKLARELİ-Kırklareli'nde süt ürünleri üretim tesislerine yönelik denetim yapıldı.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrol şubesi ekipleri, kentteki süt ürünleri üretim tesislerini denetledi.
Ekipler, işletmelerin üretim, depolama ve satış alanlarını kontrol etti.
Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, halk sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti.
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