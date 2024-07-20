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        Babaeski'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Babaeski ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 20.07.2024 - 11:28
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        Babaeski'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Babaeski ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Mutlu Köyü'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar ardından bölgeye itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, bölgede bulunan bazı arı sandıkları da zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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