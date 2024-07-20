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        Kırklareli'nde su kuyusuna düşen kuzu AFAD ekiplerince kurtarıldı

        Kırklareli'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kuzu, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:10
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        Kırklareli'nde su kuyusuna düşen kuzu AFAD ekiplerince kurtarıldı
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        Kırklareli'nde yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kuzu, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz Yolu Caddesinde kuzunun su kuyusuna düştüğünü fark eden besici, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, kuzuyu kuyudan çıkardı.

        Kuzu daha sonra sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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