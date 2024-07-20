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        Kırklareli'nde su kullanımında "tasarruf" çağrısı

        Kırklareli Belediyesi vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:44 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:44
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        Kırklareli'nde su kullanımında "tasarruf" çağrısı
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        Kırklareli Belediyesi vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmasını istedi.

        Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

        Sıcaklığa bağlı olarak kentte su tüketiminde de aşırı artış yaşandığı aktarılan açıklamada, tasarruf yapılmaması durumunda mağduriyetlerin oluşabileceği belirtildi.

        Su israfından kaçınılması gerektiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklık nedeniyle aşırı su tüketimi yaşanmaktadır. Olası mağduriyet ile karşılaşmamak için şebeke suyu ile bahçe sulama, araç ve halı yıkama, yüksek su tüketimine yol açan faaliyetlerden kaçınılmalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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