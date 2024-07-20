Kırklareli'nde su kullanımında "tasarruf" çağrısı

"İlimizde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yüksek sıcaklık nedeniyle aşırı su tüketimi yaşanmaktadır. Olası mağduriyet ile karşılaşmamak için şebeke suyu ile bahçe sulama, araç ve halı yıkama, yüksek su tüketimine yol açan faaliyetlerden kaçınılmalıdır."

Sıcaklığa bağlı olarak kentte su tüketiminde de aşırı artış yaşandığı aktarılan açıklamada, tasarruf yapılmaması durumunda mağduriyetlerin oluşabileceği belirtildi.

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