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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:29
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Kırklareli'ne uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, H.K. yönetimindeki hafif ticari aracı kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta narkotik dedektör köpeği "Rex"in de yardımı ile yapılan aramada, paspas altında oluşturulan özel bölmede ve torpido arkasında 2 tabanca, 2.54 gram metamfetamin, hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

        Sürücü H.K. ile araçtaki E.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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