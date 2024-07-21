Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Araçta narkotik dedektör köpeği "Rex"in de yardımı ile yapılan aramada, paspas altında oluşturulan özel bölmede ve torpido arkasında 2 tabanca, 2.54 gram metamfetamin, hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

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