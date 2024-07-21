Lüleburgaz'da amatör balıkçılar denetlendi

Ekipler, amatör balıkçıların evraklarını ve oltalara taktıkları yemleri kontrol etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölleri ve göletlerde denetimde bulundu.

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