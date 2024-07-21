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        Lüleburgaz'da eski hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde eski hastanenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:56
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        Lüleburgaz'da eski hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde eski hastanenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Eski Lüleburgaz Devlet Hastanesi bahçesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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