Lüleburgaz'da eski hastane bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde eski hastanenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde eski hastanenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Eski Lüleburgaz Devlet Hastanesi bahçesinden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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