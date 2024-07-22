Trakya, 2023'te 5 bin 9 kişi göç aldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a 2023 yılında 5 bin 9 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uluslararası Göç İstatistikleri yayınlandı.

Geçen yıl bölgede en çok göçü Tekirdağ aldı.

Tekirdağ'a 2 bin 200, Edirne'ye 1646, Kırklareli'ne ise 1163 kişi göç etti.