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        Trakya, 2023'te 5 bin 9 kişi göç aldı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a 2023 yılında 5 bin 9 kişi göç etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:09
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        Trakya, 2023'te 5 bin 9 kişi göç aldı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a 2023 yılında 5 bin 9 kişi göç etti.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Uluslararası Göç İstatistikleri yayınlandı.

        Geçen yıl bölgede en çok göçü Tekirdağ aldı.

        Tekirdağ'a 2 bin 200, Edirne'ye 1646, Kırklareli'ne ise 1163 kişi göç etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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