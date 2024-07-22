Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobillerde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Araçlardaki 7 şüpheli gözaltına alındı.

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