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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:24
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        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri esnasında durumundan şüphelendikleri 2 otomobili durdurdu.

        Otomobillerde yapılan aramada 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi. Araçlardaki 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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