Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, haftada bir gün işyerlerini kapatmayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılacağı yönündeki karar üzerine ilçede denetimlerin yapılacağını söyledi.

Kararda erkek berberlerinin pazar günleri kapalı olması gerektiğini ifade eden Akın, bayan kuaförleri ve güzellik salonlarının da 1 kasım-30 nisan tarihleri arasında pazar, 1 mayıs-31 ekim tarihleri arasında da salı günü kapalı olması gerektiğini kaydetti.

Akın, denetimlerde hafta tatili uygulamasını ihlal eden iş yerlerine yönelik idari yaptırım uygulanacağını belirtti. - Karate kuşak terfi sınavı yapıldı Lüleburgaz'da karate kuşak terfi sınavı yapıldı Şamiloğlu Spor Kulübünce, kulüp salonunda yapılan kuşak terfi sınavına 5 sporcu katıldı. Sınavda sporcular siyah kuşağa geçiş yaptı. Kulüp Başkanı Mehmet Ferruh Perdar, sınavın ardından başarı göstererek siyah kuşak alan sporcuları tebrik etti. - Evrenspor'da transfer çalışması