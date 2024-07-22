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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, haftada bir gün işyerlerini kapatmayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 22.07.2024 - 12:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yüksel Akın, haftada bir gün işyerlerini kapatmayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

        Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapatılacağı yönündeki karar üzerine ilçede denetimlerin yapılacağını söyledi.

        Kararda erkek berberlerinin pazar günleri kapalı olması gerektiğini ifade eden Akın, bayan kuaförleri ve güzellik salonlarının da 1 kasım-30 nisan tarihleri arasında pazar, 1 mayıs-31 ekim tarihleri arasında da salı günü kapalı olması gerektiğini kaydetti.

        Akın, denetimlerde hafta tatili uygulamasını ihlal eden iş yerlerine yönelik idari yaptırım uygulanacağını belirtti.

        - Karate kuşak terfi sınavı yapıldı

        Lüleburgaz'da karate kuşak terfi sınavı yapıldı

        Şamiloğlu Spor Kulübünce, kulüp salonunda yapılan kuşak terfi sınavına 5 sporcu katıldı.

        Sınavda sporcular siyah kuşağa geçiş yaptı.

        Kulüp Başkanı Mehmet Ferruh Perdar, sınavın ardından başarı göstererek siyah kuşak alan sporcuları tebrik etti.

        - Evrenspor'da transfer çalışması

        Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Evrenspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Vizespor'dan Biray Yörük ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Açıklamada, transfer çalışmalarının süreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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