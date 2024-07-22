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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:17
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde trafik denetiminde 12 sürücünün sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetiminde bulundu.

        Ekipler, denetimlerde 8 bin 41 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

        Denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen 12 sürücünün sürücü belgelerine geçici süreyle el konularak cezai işlem uygulandı.

        - Otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        - Lüleburgaz'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'nde E.D'ye ait park halindeki 06 CCD 688 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

        Yangın sonucu otomobilde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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