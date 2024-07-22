Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'nde E.D'ye ait park halindeki 06 CCD 688 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler, denetimlerde 8 bin 41 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

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