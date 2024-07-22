Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı karabatak tedavi altına alındı

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı kuş, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) Kayalı Barajı yakınlarında asayiş denetimi sırasında yaralı Karabatak kuşu olduğunu fark etti.

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