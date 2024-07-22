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        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

        Kırklareli'nde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:19
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        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
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        Kırklareli'nde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

        Kırklareli Belediyesi ekipleri de olası su baskınlarına karşı rögar kapaklarını açarak önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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