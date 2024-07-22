Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında yağıştan korunmaya çalıştı.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.