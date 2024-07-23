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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde köy yollarında yol yapım çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:25 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:25
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde köy yollarında yol yapım çalışması başlatıldı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, ekiplerin Kurudere ile Beypınar köyleri arasında yol yapım çalışmasında bulunduğunu belirtti.

        Bölgenin turizm açısından da önemli olduğunu ifade eden Kuşoğlu, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        - İlaçlama çalışması

        Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

        Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sinek popülasyonunun sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.

        Ekiplerin özel araçlarla cadde ve sokaklarda ilaçlama yaptığı aktarılan açıklamada, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü bildirildi.

        - Elektrik kesintisi

        Babaeski'de bir köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Yenimahalle köyüne 24 Temmuz Çarşamba bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesinti 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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