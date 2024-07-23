Kırklareli'nde köy yollarında yol yapım çalışması başlatıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, ekiplerin Kurudere ile Beypınar köyleri arasında yol yapım çalışmasında bulunduğunu belirtti.

Bölgenin turizm açısından da önemli olduğunu ifade eden Kuşoğlu, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

- İlaçlama çalışması

Vize ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Vize Belediyesinden yapılan açıklamada, haşere ve sinek popülasyonunun sıcaklığa bağlı olarak arttığı belirtildi.