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        Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla 7 sanığa dava

        Kırklareli'nde helikopter ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanık hakkında 45'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:27 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:27
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        Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla 7 sanığa dava
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        Kırklareli'nde helikopter ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanık hakkında 45'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar A.O, B.E.E, F.G, H.E.C.E, H.G, L.H. ve S.Ç. hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan hazırlanan iddianame, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Çanakkale Hava Radar Komutanlığı tarafından 16 Temmuz 2023 gece saatlerinde Bulgaristan'dan kayıt dışı hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı, Kavaklı beldesi yakınlarında sinyal keserek Yenimahalle köyü yakınlarında alçak uçuş gerçekleştirdiğinin tespiti üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı belirtildi.

        Jandarma ekiplerince bir akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası incelemesinde şüphe üzerine 3 otomobilin fiziki takibe alındığı aktarılan iddianamede, şüphelilerin Yenimahalle köyü yolunda ağaçlık alana saklandığının tespit edildiği, bu sırada alçak ve aydınlatmaları kapalı uçuş gerçekleştiren hava aracının bölgeye yaklaştığı kaydedildi.

        İddianamede, bölgede çiftçilik yapan 3 kişinin helikopter sesi duyması üzerine, ışıksız hava aracını görebilmek amacıyla sesin geldiği yöne fener ışığı yakması sonucu helikopterin yakın bir alana iniş yapıp kısa süre içinde tekrardan uzaklaştığının tespit edildiği belirtilerek, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmada 12 çanta içerisinde 88 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği aktarıldı.

        Bölgeye otomobil ile gelen şüphelilerin ise jandarma ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı bildirilen iddianamede, şüpheli H.G, A.O. ve L.H'nin yakalandığı, soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen B.E.E, F.G, H.E.C.E. ve S.Ç'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

        İddianamede, sanıkların "uyuşturucu ticareti" suçundan 30 yıldan 45'er yıla kadar hapsi istendi.

        Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Çanakkale Hava Radar Komutanlığının 16 Temmuz 2023 tarihinde gece saatlerinde yurt dışından Kırklareli'ne kayıt dışı bir hava aracının giriş yaptığını tespiti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlatmış, helikopterin Babaeski ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı sırada bölgeye çantalar atarak Bulgaristan tarafına kaçtığı belirlenmişti.

        Yapılan incelemede çantalar içinde 88 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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