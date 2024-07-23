Kırklareli Valisi Ekici'den Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yıl dönümü mesajı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, Batı Trakya Türkleri'nin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 29. yıl dönümünde minnet, saygı ve dualarla yad ettiğini belirtti.

Dr. Sadık Ahmet'in Batı Trakya'daki soydaşların onurlu mücadelesine liderlik ettiğini ifade eden Ekici, Türk toplumunun haklarını kazanması için ömrünü vakfederek aziz davasını, manevi bir miras olarak emanet bıraktığını kaydetti.

Batı Trakya'daki her türlü engel ve baskı karşısında kararlı bir duruş ve onurlu bir tavır sergilediğini aktaran Ekici, mesajında şu ifadeleri kullandı: