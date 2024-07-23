Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar'ı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyarette Başsavcı Özcoşar'a yeni görev yerinde başarı diledi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Lüleburgaz ilçesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Özcoşar'a teşekkür etti.

        - Başkan Bulut'tan Rektör Şengörür'e ziyaret

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

        Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ve diğer yerel yönetimler ile her zaman işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ve Kürşad Yamaner de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici'den Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yıl dönümü mes...
        Kırklareli Valisi Ekici'den Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 29. yıl dönümü mes...
        Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla 7 sanığa dava
        Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla 7 sanığa dava
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
        Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı karabatak tedavi altına alındı
        Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu yaralı karabatak tedavi altına alındı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa