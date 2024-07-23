Ziyarette, belediye başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ve Kürşad Yamaner de hazır bulundu.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ve diğer yerel yönetimler ile her zaman işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Lüleburgaz ilçesindeki başarılı çalışmalarından dolayı Özcoşar'a teşekkür etti.

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