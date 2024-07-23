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        Kırklareli Valiliğinden Suriye uyruklu kişinin ölümüne ilişkin açıklama:

        Kırklareli Geri Gönderme Merkezinde kalan Suriye uyruklu İbrahim İzziddin'in ana damar tıkanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:50
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        Kırklareli Valiliğinden Suriye uyruklu kişinin ölümüne ilişkin açıklama:
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        Kırklareli Geri Gönderme Merkezinde kalan Suriye uyruklu İbrahim İzziddin'in ana damar tıkanması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, İzziddin'in ölümüne ilişkin yayımlanan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        İzziddin'in 14 Temmuz 2024 tarihinde kolluk kuvvetlerince Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği, 16 Temmuz 2024 tarihinde rahatsızlanması sonucu Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezindeki sağlık birimince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

        "Yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta Masif Pulmoner Emboli ön tanısı ile hayatını kaybetmiştir. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde ölen kişiye otopsi yapılmış, otopsi raporunda haberde iddia edildiği gibi kişide darp ve cebir izi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Konunun bütün yönleri ile araştırılması için valiliğimiz tarafından inceleme ve araştırma başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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