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        Kırklareli Valisi Ekici'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:36
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        Kırklareli Valisi Ekici'den 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, tarafsız ve özgür basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

        Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak çalışmalarını yürüten basının, toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade eden Ekici, şunları kaydetti:

        "Türk basını tarihin her döneminde, milletin gözü, kulağı ve sesi olma, toplumun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini başarı ile yerine getirmiştir. İnanıyorum ki basınımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecektir. İlimizde de kamuoyunu aydınlatıcı bir görev üstlenen basın kuruluşları, aynı bilinç ve görev anlayışı içerisinde, bu topraklarda olup biteni doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına, güçlenmesine ve markalaşmasına katkı vermeye devam edecektir.

        Hayatını kaybeden tüm basın mensuplarını rahmetle anıyor, başta ilimizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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