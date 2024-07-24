"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın Projesi" kapsamında bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun verim ve kalitesi yüksek yerli buğday çeşidinin belirleneceği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kofçaz ilçesine bağlı Devletliağaç köyünde gerçekleştirilen etkinlikte Abide, Albaşak, Damla ve Saban buğday çeşitleri hasat edildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Öztürk Bulvarı Kavşağı, Walldorf Caddesi ve Sanayi Sitesinde gerçekleştirdiği çalışmaları takip etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.