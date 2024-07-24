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        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları

        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:51 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:51
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        24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajları
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        Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Ilık, mesajında, basın mensuplarının demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

        Basın kuruluşlarının toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşıladığını ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

        "Basın kuruluşlarımız, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada tartışılmaz bir gerçektir. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basınımız, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahiptir. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir.

        Basın, dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir. Basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

        - KTB Başkanı Turhan Altıntel

        Kırklareli Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Turhan Altıntel de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Altıntel, mesajında, gazetecilerin gece gündüz demeden zor şartlar altında görev yaptığını belirtti.

        Tarafsız ve dürüst yayıncılık anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri tebrik ettiğini dile getiren Altıntel, "Kamuoyunu doğru bilgilerle aydınlatmak için gece gündüz demeden emek veren, tarafsız ve objektif habercilik ilkesini benimsemiş başta yerel olmak üzere tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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